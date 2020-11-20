【Tesla】Tesla汽車質量排名尾二　無阻股價創新高

▲ 美國消費者組織Consumer Reports今天（20日）發表新汽車可靠度評價報告，Tesla旗下汽車質量排名慘列尾二。

Tesla（美﹕TSLA）近日股價屢創新高，美國消費者組織Consumer Reports發表新汽車可靠度評價報告，Tesla旗下汽車質量排名慘列尾二，惟消息無礙Tesla周四（19日）創新高，股價突破500美元，高見508.61美元，最終收市報499.27美元，升2.6%。截至香港時間下午3點，Tesla股價盤後跌1.26%，報493美元。

是次報告總共涵蓋26個汽車品牌，組織成員分別測試超過30萬輛汽車，並向組織事無鉅細地提供評價，從顯示屏需要更換硬件，去到有毛髮在車漆時未乾時黏在Tesla Model Y上，車主們都會把這些細節問題向Consumer Reports反映。

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在報告排名中，日本車萬事得（Mazda）（日﹕7261）、豐田（Toyota）（日﹕7203）、及凌志（Lexus）（印﹕LEXU）分別位列頭三名。德國大眾汽車（Volkswagen）（ETR： VOW3）、特斯拉（Tesla）（美﹕TSLA） 及福特 （美﹕F）旗下的林肯汽車（Lincoln）則分別依次排列尾三名。

Tesla評分主要受到今年新推出的Tesla Model Y拖累，Tesla其他車型分數均超過25分（100分為滿分），唯獨Model Y只得5分。Tesla近年幾次因機件故障問題而宣佈全球回收行動，今年2月，Tesla收回1.5萬輛在北美市場銷售的Model X，今年10月有車主在Twitter向Elon Musk投訴，指其汽車車頂在公路上飛脫。

▲ 早前有Tesla Model Y車主在Twitter向Elon Musk投訴，指他的車部頂蓋在行車途中，突然半路飛脫在公路上。

儘管Tesla旗下汽車品質問題受到外界關注，但Tesla汽車銷量仍然見好。據Tesla第三季財報，公司連續5季純利錄得增長，第三季總銷量按年升44%，Model 3及Model Y季內銷量為12.4萬輛，按年升56%。

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編輯﹕賴奕羚