【瑜伽及健身】大型戶外瑜伽活動「IRIS At The Grounds」 　Klook限時發售8折門票

IRIS At The Grounds

為了讓大眾在疫情間亦可放鬆身心,IRIS與The Grounds合作推出戶外大型瑜伽及健身活動,將於一連三日, 11月27至29日在中環舉辦。Klook現正推出獨家門票限時八折優惠。

Klook現推出IRIS At The Grounds VIP門票享八折優惠,只需880元起,即是人均440元,包含IRIS at the Grounds 一節入場名額2名、VIP門票私人空間 (可容納2人)一個、精選美食2份及飲品4支。優惠期由即日起至11月21日。

IRIS At The Grounds將會邀請星級瑜伽及健身導師,帶領大家感受多元化的課堂體驗,包括從瑜伽及健身。基於安全及衛生理由,除了參加者需自備瑜伽墊外,其餘所有私人空間的基本設備,將全由場地提供。

活動資訊:

11月27日 下午7時-11時

11月28日 上午9時至下午1時,下午8時-11時

11月29日 上午9時至下午1時,下午2時-6時,下午7時-11時

地點: The Grounds at AIA Vitalitiy Park

