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【瑜伽及健身】大型戶外瑜伽活動「IRIS At The Grounds」 　Klook限時發售8折門票

商業 15:16 2020/11/20

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Klook現正推出「 IRIS At The Grounds」獨家門票限時八折優惠。(Klook網站圖片)

為了讓大眾在疫情間亦可放鬆身心，IRIS與The Grounds合作推出戶外大型瑜伽及健身活動，將於一連三日， 11月27至29日在中環舉辦。Klook現正推出獨家門票限時八折優惠。

【聖誕優惠】ELEMENTS圓方聖誕購物禮遇　豪派5萬元獎賞

Klook現推出IRIS At The Grounds VIP門票享八折優惠，只需880元起，即是人均440元，包含IRIS at the Grounds 一節入場名額2名、VIP門票私人空間 (可容納2人）一個、精選美食2份及飲品4支。優惠期由即日起至11月21日。

IRIS At The Grounds將會邀請星級瑜伽及健身導師，帶領大家感受多元化的課堂體驗，包括從瑜伽及健身。基於安全及衛生理由，除了參加者需自備瑜伽墊外，其餘所有私人空間的基本設備，將全由場地提供。

活動資訊：
11月27日 下午7時-11時
11月28日 上午9時至下午1時，下午8時-11時
11月29日 上午9時至下午1時，下午2時-6時，下午7時-11時
地點： The Grounds at AIA Vitalitiy Park

【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費

責任編輯：蘇穎琪

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