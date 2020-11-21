【劉‧住保鮮期@iM網欄】不用到機場的”Flycation” 特務打爆機

上一期我分享了在酒店Staycation/食Cation的體驗後，這星期我有幸參加了一個另類的Flycation，特別乘搭從首爾仁川出發的"Air Hawaii"航空，在1小時40分鐘的航程中，一次過感受溫馨家庭親子、緊張刺激動作、連環爆笑驚喜和諷刺政治笑料等等，真的令人有樂而忘返的感覺。其實，在疫情下究竟怎樣輕鬆check-in，安全入座，開心歡度週日下午，暫時忘記抗疫疲勞呢？

如果你看看下圖的登機證，便會發現這個 “Flycation” 其實是韓國電影史首部以劫機為主題的爆笑動作喜劇「特務打爆機」的優先場。 純粹從觀眾的角度出發，我發覺這部電影的節奏明快，故事雖然很簡單以南北韓間諜故事為前設，但它有別於其他韓國電影如「白頭山：半島浩劫」那種用沉重的手法去表達兩韓間諜各為其主、心懷鬼胎，卻又惺惺相惜的微妙關係。反之，「特務打爆機」以一個脫北美女特工，嫁作南韓人妻發福兼變成街市食檔「阿豬媽」後，每天和做電腦維修的大叔老公努力賺錢謀生，慳家度日，默默為家庭和女兒付出。當她以為苦盡甘來，終於獲得幸運之神眷顧，贏了三張機票往夏威夷渡假，豈料這是個非一般的旅程，原來恐怖分子是有原因衝着她而來劫機，為了老公、女兒和全機乘客，「阿豬媽」那潛藏已久的真功夫被徹底激活，劇情亦開始步步推進。我個人特別喜歡女主角的北韓前特工隊友和南韓老公之間的酸爆互動，導演利用兩韓人民的心結，透過演員們喊破喉嚨式演技去演繹韓式幽默，令爆笑位此起彼落，就算現場觀眾們全帶上口罩，都無阻他們哈哈大笑，發揮正向情緒的感染力。在一個多小時的 “Flycation“ 內，透過大笑讓人降低了不少壓力荷爾蒙（皮質醇），令一眾打工仔那種日日擔心被裁員、放無薪假和努力保住飯碗的崩緊心情放鬆。在這個非常不容易的2020年，真的要盡情開懷大笑，讓充滿喜悅的笑聲，成為治愈大家心靈的良藥！

相信疫情期間大家在家煲劇已久，現在電影院已重開，而且他們都做足防疫措施。有些戲院更只需掃描戲票上的QR code，便可入場，完全不需要與服務員接觸。觀眾在影片播放期間，還需要全程戴上口罩並且不准飲食，每場亦有限定入座人數，所以整體感覺都相當安全。有興趣的韓迷，不妨入場笑一餐，輕鬆踢走皮質醇！

劇照及預告片：

由安樂影片有限公司提供

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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