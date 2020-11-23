【有「情」人@iM網欄】多重人格？解離症？

我相信絕大部份人都是從電視電影中認識「多重人格」的，從80年代的《24個比利The Minds of Billy Milligan》到近年的《分裂Split》和《異裂Glass》都深受歡迎，劇情耐人尋味，令人津津樂道。

其實醫學界至今對多重人格都存在不少爭議。根據《DSM 5 - 精神疾病診斷與統計手冊》，多重人格是「解離症」(Dissociative Disorders)的其中一種，學名為「解離性身份障礙／失調」(Dissociative Identity Disorder)，一般簡稱為DID。此外，解離症還有兩大類別，分別是「解離性失憶症」(Dissociative Amnesia)和「失自我感障礙症」(Depersonalization Disorder)／失現實感障礙症(Derealization Disorder)。聽完這些病名都已經頭暈眼花的你，或者我們可以先從科學層面去理解「解離」這個概念。化學上，解離是指化合物分裂而形成離子或原子團的過程。當我們把這個理解應用在病態心理上，解離就泛指一個人正常完整的心理功能，出現了不同程度的瓦解(disruption)或中斷(discontinuity)，包括記憶、意識、知覺、動覺、身份角色等。其實無論診斷內容如何令人眼花撩亂，當中主要根據五大症狀而衍生而出：

1. 失憶 (amnesia，出現記憶不連貫的現象)

2. 失自我感 (depersonalization，好像與自己隔著距離)

3. 失現實感 (derealization，外界變得如幻似真)

4. 身分認同混淆 (identity confusion，對自我不確定、困惑、矛盾)

5. 身分認同轉變 (identity alteration，角色身分出現轉換)

總括而言，解離呈現出一種不一致的狀態！雖然有很多人都覺得解離匪夷所思，不過從心理治療角度而言，解離只不過是一種人類的本能，是一種生命受到威脅時的自我保護方式，因著解離狀態，外界的刺激不能再衝擊到心靈，避免崩潰。

心理治療主要透過安慰、溝通、合作和連結處理解離症狀，治療師會嘗試幫助患者把破碎分離的每個部分整合起來。雖然無人完美，但我相信每個人都能夠邁向完整！

作者_Matthew Lee簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

更多有「情」人@ Matthew Lee的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！