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【港股追蹤】母公司宣布破產 華晨中國照升近一成

股樓投資 16:11 2020/11/20

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華晨中國（01114）的母公司華晨汽車集團今日宣布破產。華晨汽車表示今次重組只涉及集團的自主品牌，並不涉及旗下與寶馬、雷諾合資成立的公司。消息傳出後華晨中國股價照升8.2%，收報7.48元，成交3.5億元。

【阿里巴巴9988】阿里旗下飛豬旅行 計劃3年內新增150個億元交易額商家  詳情請看[下一頁]

華晨汽車指，寶馬是其重要合作夥伴，集團在重整後有望重生。將會盡最大努力挽回債權人損失，並強調華晨寶馬仍是集團未來的穩定利潤來源，將會繼續推出新產品，擴大規模。

【蒙牛2319】原奶供應持續緊張　中金料蒙牛續跑贏  詳情請看[下一頁]

上周華晨集團被申請破產重整，申請人為格致汽車科技有限公司。早前華晨集團被指未能按期兌付於10月下旬到期的私募債「17華汽05」，所以當時已傳出集團將會破產。華晨汽車於周一發公吿指，華晨汽車現已構成約65億元的債務違約，逾期利息共1.44億元。公司企業資金緊張，貸款批核仍未完成，所以目前無法償還債務。

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撰文 : 趙家盈

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