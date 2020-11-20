【大行點睇】富瑞首次籲買融創服務　料未來兩年續強勁增長　為該行物管行業首選股

富瑞發表報告，首次覆蓋融創服務，予「買入」評級，目標價17.92元，與現價有逾兩成半升幅。

該行表示，融創服務得益於融創地產強勁的物業預售，在大型項目交付過程中，未來幾年融創服務的投資組合成長能見度很高，並料受益於融創的潛在目標收購。

該行預計，融創服務2022年管理建築面積將達到3.5億平方米，躋身行業一線；高端客戶確保社區增值服務增長，預計社區增值服務到2022財年將增長10倍至11億元人民幣，約總收入一成。

富瑞料融創服務2019至2022財年實現盈利年複合增長率達90%以上，領先同業，為行業首選。

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