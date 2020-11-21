【保你大】羅國森：危疾純保險成趨勢

據香港癌症資料統計中心最新公布，2018年本港再多逾3.4萬港人確診患癌，數字再創新高。

芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐雖然有買危疾保，但實際保額不算大。我告訴她，除了前幾年出過的「癌症醫保」外，近期保險公司也出了一些只保癌症的危疾保，而且是純保險，沒有儲蓄成分，槓桿成分會更高。

「森哥，我們應否買純保險，還是買有儲蓄的保險？聽你說，買純保險的話，槓桿成分會更高，似乎這才是買保險之道呢！」

「芳姐，妳果然是精明一族。我的看法是，因為純保險通常不會保終身的，很多都是保到80歲左右便會完。妳可以想像到，如果是人壽的話，人終歸一死，所以終身壽險，終究會賠的。但如果妳買純保險，萬一妳真的長命，90歲還健在的話，但保障期已終結，那妳所有交過的保費都會報銷。但如果是買危疾的話，難保過世前都未患過危疾。那麼，交過的保費就當消費，這也無不可！」

「人壽應該買有儲蓄的，但危疾就最好買純保險？」芳姐追問。

「可這樣說，但我會這樣建議，無論人壽或危疾，最好都能在年輕時（有些可能由父母替自己買）買定一個保額的有儲蓄危疾和人壽，因為年輕時買，即使有儲蓄成分，保費也不會太貴。真的正如很多保險顧問所言，有事時就當保障，沒事就當儲蓄。但當自己年長了，出來社會做事之後，就按自己的責任或負債，以純保險去補足！當有關責任完結了，就不續這些純保險，這才是較恰當的財務安排。」

「森哥，果然是專業人士，你的看法很有道理。其實我也有一定的儲蓄人壽和危疾，我應在這個基礎上，再加大我的危疾保障！請告訴我市場最新的癌症純保險吧！」

「好的！本來這類計劃很簡單，就是買一個保額，即是萬一患上癌症時，就會按保額一筆過賠償現金，賠出來的錢不管妳是否用來治病，或作為生活費。不過，保險公司考慮到患癌也可以有不同嚴重程度之分，所以稍為修改了賠償安排，即是輕微的癌症，可能暫時只賠保額的一個百分比；如果特別嚴重的，則可賠超過原保額，最高甚至是原保額的160%。」

「就是如果要造手術，就會賠多些，不用的話就會少一點吧！」

「果然聰明，除了以是否需要動手術外，判斷嚴重程度的標準還包括治療方法，例如是否需要標耙治療，以及是否嚴重住院，即是否需要入住深切治療病房等等。」

「大致明白，不過，計算上會否有點複雜？但我最想了解的是保費，如果只保癌症，又是純保險，保費應該很便宜才是。」

「是的，以一個30歲的男性為例，如果買大約200萬元的癌症保障，每個月保費只是240多元。這個保費是每5年調整一次的。」

「如果不止保癌症的危疾呢？」

「同樣是200萬元左右的保額，每個月也不過300元多一點。」

「即是只保癌症的純保險只便宜兩成左右？似乎買全危疾的純保險更划算！你可用我的歲數，給我兩份建議書，讓我認真比較一下嗎？」

「當然可以，我相信未來危疾的主流，除了多次賠償外，也會是純危疾！」

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