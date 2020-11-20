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英女王與菲臘親王結婚73周年 英國王室發布溫馨合照

環球社會熱點 15:02 2020/11/20

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與菲臘親王（Prince Philip）結婚73周年，王室發布合照。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與菲臘親王（Prince Philip）結婚73周年，英國王室發布英女王與菲臘親王的合照以作慶祝。據悉，英女王與菲臘親王目前於溫莎堡居住，由於英國的新冠肺炎疫情持續，預料兩人今年會以低調形式慶祝結婚周年。

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英國王室發布的新照片可見，現年94歲的英女王穿著藍色連身裙及佩戴藍寶石胸針，與身穿西裝的菲臘親王一同坐在梳化上。英女王與菲臘親王一起觀賞，由3名曾孫喬治王子、夏洛特公主及路易小王子親手製作的彩色賀卡。

英女王於21歲與菲臘親王成婚，當時她仍為伊利沙伯公主。菲臘親王為與英女王成婚，放棄了希臘王室的名銜。兩人婚後育有4名子女，包括威爾士親王查理斯（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（ Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）。

兩人婚後相伴經歷多個艱難時刻，英女王的父親喬治六世1952年突然去世，對英女王造成沉重打擊。當時丈夫菲臘親王細心撫慰英女王的喪親之痛。英女王登基後，夫妻兩人多年來一直履行王室職務，出席多場公開活動。

責任編輯：鄭錦玲

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