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【都市診療室】腸胃病「照鏡」 早發現快醫好？

名人薈萃 12:33 2020/11/21

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港人工作壓力大、上班時間長、經常要加班，以致食無定時。因應工作需要，有時候下班後也需要出外應酬。有時大魚大肉，有時只吃一塊麪包，間中出現腸胃問題，是否也是你的寫照？

【都市診療室】認識經前綜合症【下一頁】

【都市診療室】如何紓緩硬皮症併發肺病變？【下一頁】

腸胃不適除了由不良飲食習慣引起外，胃發炎、胃潰瘍或胃酸倒流亦會造成不同的腸胃症狀。很多打工仔為了一時方便，都會自行購買藥物，希望能紓緩症狀，但可能會因此延誤了本來需要治療的腸胃病。

眾多腸胃病當中，以胃酸倒流較為普遍。很多時候患者也會感到胸口灼熱，俗稱火燒心當胃酸湧上喉嚨時，或會導致口苦、聲沙及咳嗽等情況。部份患者的食道還會發炎，甚至出現癌變，實在不容忽視！

對於出現病徵的患者，醫生一般會建議照胃鏡(又稱內窺鏡)。透過檢查，能發現有否胃發炎、潰瘍或出現瘜肉的狀況。

處理胃酸倒流主要有兩種方法，第一種為控制生活習慣，包括避免吃得太飽或在吃飽後平躺休息。而第二種方法為藥物治療，包括抑制胃酸的藥物、H2受體阻斷劑 (H2 blocker)及質子泵抑制劑(PPI)，也能紓緩病徵，而醫學界一般大多使用質子泵抑制劑(PPI)。

 

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撰文 : 吳頌基醫生 外科專科

欄名 : 都市診療室

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