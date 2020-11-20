【2021經濟展望】經濟師：明年破產率上升　中小企可看P2P貸款

▲ 經濟師預測，明年企業破產比率或大幅上升，政府的支援措施完結，中小企或要繼續面對資金短缺及流動性風險問題。

國際貨幣基金組織（IMF）早前雖然上調今年全球經濟預測，從6月的-4.9%微調至-4.4%，明年全球經濟成長率預估為5.2%。裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋就表示，明年環球企業破產或資不抵債的比率將增加31%，亞太區亦上升21%，香港本地方面亦上升23%。

其次，預計企業延遲付款的情況，將在2020年增加「+2天」，達到66天，到2021年將再增加「+2天」，該數字亦是過去10年中的最高水平。黃黎洋指出，隨著工廠產量減少及其他不確定因素增加，企業將使用更長的付款期限，以維持其市場佔有率。

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由於企業無力償債比率增加，以及延遲交付貨款時間延長的情況下，我們預計，環球企業的流動資金需求將在2020年增加8萬億美元。

在這種企業流動性趨緊的情況下，公司可能會尋求延長交付貨款給供應商時間條款，使用更多短期信貸，甚至向企業的股東尋求額外資金，黃黎洋表示，公司必須在上述三項方法中尋求平衡。

▲ 裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋表示，中小企面對資金週轉問題，可以考慮P2P借貸，以及網上貸款等方式，以解燃眉之急。（受訪者提供圖片）

黃黎洋透露，自新冠肺炎爆發以來，壞帳風險已見上升，環球決策者已鼓勵銀行為企業提供緊急的流動資金，紓解企業遇到的流動性問題。

但由於壞帳率不斷升高，預計2021年，銀行會對貸款的決策更趨謹慎，加劇企業的流動性風險。

在行業而言，航空、旅遊業受疫情影響，幾乎完全停滯，各國政府已投入大量資金支援業界。「截至5月中旬，各國政府已投入1230億美元支持航空運輸業。」黃黎洋預計，未來航空公司將被逼將成本調整至更低水平。「或會採取措施，如停飛飛機，不會為取消的航班退款，無股息或股票回購計劃等。」

廉航競爭力提高

黃補充，航空業界未來或會持續有大規模裁員出現，新飛機訂單延遲，甚至取消訂單，燃油價格對沖優化，甚至合併等。此外，黃亦特別指出，隨著旅遊禁令取消，預計航空業界競爭將會更加激烈，價格競爭亦會持續加劇，低成本航空公司在市場的競爭力亦會提高。

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▲ 預計航空業界競爭將會更加激烈，價格競爭亦會持續加劇，低成本航空公司在市場的競爭力亦會提高。（資料圖片）

另一方面，政府已有政策支持並幫助企業避免流動性危機，但中小企業仍然面臨債務過多，盈利能力下降，以及資本不足的問題。黃黎洋表示，隨著政府的各種過渡性支援措施，例如擔保貸款、稅款延期寬限，以及員工薪金補貼等措施完結，企業或要繼續面對流動性及資金短缺問題。「 中小企業也可以考慮其他資金來源，例如P2P借貸，以及網上貸款等方式。」

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記者：李彥煒