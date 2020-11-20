【回收廢物】環保署Y‧PARK明年第二季啟用　料首年處理1.1萬公噸園林廢物

▲ Y‧PARK [林‧區]預計將於明年第二季正式開始運作，收集及處理園林廢物。（資料圖片）

環境保護署公布已批出園林廢物回收中心Y‧PARK [林‧區]合約，預計將於明年第二季正式開始運作，初期以收集及處理政府部門所產生的園林廢物為主。

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Y‧PARK [林‧區]位於屯門曾咀，首年的處理量預計為約11 000公噸，隨後會逐步增加至平均每年約22 000公噸。除了政府部門所產生的園林廢物，隨後亦會逐步把服務擴展至私營機構。服務範疇包括把收集到的園林廢物篩選、分類及處理，以轉化成不同的有用物料，例如園藝和種植用的堆肥和覆蓋物、堆肥用膨鬆劑及養殖菇菌的基質等。

經處理的粗大樹幹及粗樹枝會用以生產木板或木方，提供穩定的木料供應支持相關行業，例如家具製造、裝飾和木製藝術品等。

另外，環保署亦正發展生物炭試驗設施，Y‧PARK [林‧區]未來亦可以提供原料作生產生物炭之用。園林廢物可轉化為生物炭，用作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、種植泥土及動物飼料的添加物等。

園林廢物回收中心Y‧PARK [林‧區]為期48個月的設置和營運服務合約由明興——聯誼合營公司成功投得。

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責任編輯：葉泳珊