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【第四波疫情】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」

商業 14:14 2020/11/20

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中小企業界坦言現時是「雙重打擊」，料不少企業將裁員及讓部分員工提早退休。（資料圖片）

本地疫情再添反覆，步向第四波爆發。港府推出的第二輪保就業計劃即將完結，惟碰上本地爆發第四波疫情，中小企業界坦言是「雙重打擊」；相信將會裁員及讓部分員工提早退休。

【加薪無望？】調查：香港僱員今年年薪加幅減少　平均薪酬增長2.1%

香港中小企促進聯會會長林國雄指，早前食肆每檯最多6人的時候，餐飲業普遍重拾7成至8成生意，同時帶動人流刺激零售業。不過，受疫情反覆影響，今個星期整體消費及人流已見明顯回落。隨著幼稚園及小學生暫停面授課程，部分家長亦需留家照顧子女，未能上班，外出消費更見減少。

新冠肺炎疫情加上流感高峰期，他認為此加劇港人驚恐，窒礙消費意欲。原本期望疫情回穩，與中國恢復有限度通關，惟現時已是「煙消雲散」，進一步影響情緒。

料難再推出保就業

前景未見曙光，而保就業計劃又即將完結，林國雄坦言對中小企而言是「雙重打擊」，唯有裁減人手、控制開支。他透露：「例如10人規模的企業，擬裁減2人，整體約裁員1至2成左右；或讓員工提早退休。」

林又相信政府難再推出保就業計畫，一方面資源未能有效善用，另一方面若嚴格審批，行政時間便會拖長；反而政府豁免企業經常性開支如水費、電費，與銀行協調延長還款期更有效。

【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過

【限聚令收緊】食肆每枱4人營業至午夜　黃家和料飲食業生意跌逾3成

記者：葉泳珊

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