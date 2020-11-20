  • 28°C
香港時間 : 20201120日 (五) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第四波疫情? 】第四波疫情隨時殺到 6大疫情概念股又炒過

股樓投資 14:34 2020/11/20

分享：

本港確診個案近日有回升跡象。多名醫學界專家紛表示，本港第四波疫情有爆發的跡象。經過對上數輪疫情爆發，各位會發現在大部分傳統股份被拋售的同時，多個受惠疫情的股份亦被翻炒。雖然市場上傳出多個高效疫苗研發的消息，然而冬天臨近，確診個案能否受控仍是自知之數。再次向這些疫情概念股埋手，隨時再有意外收穫。

【旅遊氣泡】大和料港澳旅遊氣泡明年實行 建議吸納兩大濠賭股   詳情請看【下一頁

【港股追蹤】網易上季經調整盈利倒退仍勝預期 績後半日急升5%  詳情請看【下一頁

6大疫情概念股一覽：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

這些受惠股的特點，不外乎提供的產品和服務都屬生活必需品，以及營運活動以網上為主。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【大行點睇】富瑞首次籲買融創服務　料未來兩年續強勁增長　為該行物管行業首選股

下一篇文章

【港股追蹤】上月上客量未算突出 中移動股價牛皮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬