【第四波疫情? 】第四波疫情隨時殺到 6大疫情概念股又炒過

本港確診個案近日有回升跡象。多名醫學界專家紛表示，本港第四波疫情有爆發的跡象。經過對上數輪疫情爆發，各位會發現在大部分傳統股份被拋售的同時，多個受惠疫情的股份亦被翻炒。雖然市場上傳出多個高效疫苗研發的消息，然而冬天臨近，確診個案能否受控仍是自知之數。再次向這些疫情概念股埋手，隨時再有意外收穫。

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6大疫情概念股一覽：

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這些受惠股的特點，不外乎提供的產品和服務都屬生活必需品，以及營運活動以網上為主。

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