Instagram向用戶提出訴訟　指其非法盜竊資料偽造網站

▲ Instagram以違反社群守則為由，向一名土耳其用戶Ensar Sahinturk發出起訴，指控其擅自使用自動化工具，非法盜取Instagram帳戶發布的內容。

Facebook（FB）旗下的社交媒體Instagram，最近以違反社群守則為由，向一名土耳其用戶Ensar Sahinturk發出起訴，指控其擅自使用自動化工具，非法盜取Instagram帳戶發布的內容，並偽造有關網站。

FB近日提出一項指控，指Ensar Sahinturk盜取超過10萬個Instagram帳戶，並偷取用戶發布的多媒體內容，將內容發布在網站。訪客可透過該網站，輸入Instagram用戶名稱或關鍵字，查看其用戶公開的個人資料、相片、影片、限時動態及地點位置等資料，甚至下載圖片及影片內容。

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據了解，Ensar Sahinturk擁有多個網域使用權，例如「jolygram.com」、「imggram.com」、「imggram.net」、「finalgram.com」、「ingram.ws」，而這些網域名稱使用的字眼與 「Instagram」相似。據悉，是次為Instagram首次以非法盜竊資料為由，向用戶發起訴訟。

責任編輯：李寶如