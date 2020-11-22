  • 24°C
香港時間 : 20201122日 (日) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥通過上市聆訊　傳本周啟動路演

新股IPO 21:55 2020/11/22

分享：

遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已通過港交所 （00388） 上市聆訊，外電引述消息人士指，3新股計劃本周啟動上市前路演，合共集資額為9億美元（約69.75億港元）。

物管股遠洋服務由遠洋集團 （03377） 分拆，主要從事物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。遠洋服務計劃集資約3億美元（約23.3億港元），聯席保薦人為花旗及中金。

泡泡瑪特上半年收入增長5成

潮流玩具公司泡泡瑪特Pop Mart成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。

據招股書，泡泡瑪特上半年收入錄得8.2億元，按年增長5成，純利為1.4億元，按年升24%。

和鉑醫藥擬籌2至3億美元

和鉑醫藥為臨床階段生物製藥公司，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的新型及高度差異化抗體療法。和鉑醫藥計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），摩根士丹利、美銀、及中信證券為聯席保薦人。

據和鉑醫藥招股資料，公司核心產品巴托利單抗在中國治療免疫性血小板減少症、重症肌無力已處於臨床二期；另一治療乾眼病的核心候選產品特那西普已進入臨床三期。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】內房領地已通過上市聆訊　最快月底招股

【新股IPO】衛龍食品傳明年計劃來港上市　集資逾77億

【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元　順豐：沒有計劃（第二版）

編輯：袁諾曦、陳健婷

香港股票 遠洋集團（03377） IPO

上一篇文章

【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）

下一篇文章

【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加　將嚴厲處罰「逃廢債」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股較港升3.8%　恒指夜期收市升90點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股較港升3.8%　恒指夜期收市升90點（不斷更新）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【限聚令收緊】政府刊憲午夜起關閉所有派對房間　酒吧不作現場表演　為期5天
【限聚令收緊】政府刊憲午夜起關閉所有派對房間　酒吧不作現場表演　為期5天
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）