【新股IPO】遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥通過上市聆訊　傳本周啟動路演

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【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案 一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已通過港交所 （00388） 上市聆訊，外電引述消息人士指，3新股計劃本周啟動上市前路演，合共集資額為9億美元（約69.75億港元）。
物管股遠洋服務由遠洋集團 （03377） 分拆，主要從事物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。遠洋服務計劃集資約3億美元（約23.3億港元），聯席保薦人為花旗及中金。
泡泡瑪特上半年收入增長5成
潮流玩具公司泡泡瑪特（Pop Mart）成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。
據招股書，泡泡瑪特上半年收入錄得8.2億元，按年增長5成，純利為1.4億元，按年升24%。
和鉑醫藥擬籌2至3億美元
和鉑醫藥為臨床階段生物製藥公司，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的新型及高度差異化抗體療法。和鉑醫藥計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），摩根士丹利、美銀、及中信證券為聯席保薦人。
據和鉑醫藥招股資料，公司核心產品巴托利單抗在中國治療免疫性血小板減少症、重症肌無力已處於臨床二期；另一治療乾眼病的核心候選產品特那西普已進入臨床三期。
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編輯：袁諾曦、陳健婷