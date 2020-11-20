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【新股IPO】遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥傳已過聆訊　計劃下周啟動路演

新股IPO 14:50 2020/11/20

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外電引述消息人士指，遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已於周四通過上市聆訊。

外電引述消息人士指，遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已於周四通過上市聆訊，計劃下周一啟動上市前路演，3新股合共集資額為9億美元（約69.75億港元）。

物管股遠洋服務由遠洋集團 （03377） 分拆，主要從事物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。，遠洋服務計劃集資約3億美元（約23.3億港元），聯席保薦人為花旗及中金。

潮流玩具公司泡泡瑪特Pop Mart成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），摩根士丹利、中信里昂證券為聯席保薦人。

和鉑醫藥為臨床階段生物製藥公司，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的新型及高度差異化抗體療法。和鉑醫藥計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），摩根士丹利、美銀、及中信里昂為聯席保薦人。

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編輯：袁諾曦

香港股票 遠洋集團（03377） IPO

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