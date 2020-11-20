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【港股追蹤】上月上客量未算突出 中移動股價牛皮

股樓投資 13:36 2020/11/20

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大市近月持續反彈，現水平已較年內低位，即3月中時21139點，高出超過5000點。惟藍籌股中，卻有股份不斷尋底，股價已回落至接近3月時候的水平，所指的就是電訊商龍頭的中移動（00941），股份今日低見46.55元，現時在47元附近掙扎，與52周低位45.2元相距不遠。

公司最新公布，今年10月份移動客戶總數達9.463億戶，按月淨增加16.3萬戶，惟今年來累計淨流失393.3萬戶；當中，10月份4G客戶數達7.74億戶，按月淨增426.9萬戶；5G套餐客戶達1.288億戶，10月按月淨增1,520.1萬戶，較9月份按月淨增1,543.5萬戶有所放慢。

【港股追蹤】雷軍新搞作 小米擬建無人手機廠房？，詳情請按見下頁

集團董事長楊杰在中國移動全球夥伴大會上提到，將實施千億產業的拉動計劃，以活合作方式，通過「併購+參股+創投」，力爭未來5年併購參股規模達千億元人民幣；同時，將設立百億級母基金，深化「直投+基金」雙綫布局，打造融通發展的資本生態。

他表示，公司將全力打造以5G為核心的融合基礎設施，未來將加大5G投入，積極共建共享，集約高效地推進網絡建設。明年目標要基本實現全國市、縣城區及部分重點鄉鎮5G良好覆蓋。

另外，早前有媒體報道指，中移動終端有限公司副總經理汪恆江透露，公司5G終端的銷售數量已經達到8,500萬，到年底至少超過1億。又表示去年中移動5G終端總體策略是「三多一新」(多模式頻段、多終端形態、多用戶選擇、新產業生態)，今年的5G終端總體策略將會升級為「三多三新」，分別是多模、多頻、多形態，新業務、新權益、新模式。

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