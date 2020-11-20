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【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城

環球社會熱點 13:43 2020/11/20

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新型冠狀病毒肆虐全球，惟澳洲南部的南澳大利亞州因為地廣人稀，過去連續多個月零確診。惟近日宣告失守，出現數十宗個案，為防疫情蔓延，當局周三果斷封城。疫情突然迅速擴散，主因當地一名確診男子，未有如實向當局通報行蹤，隱瞞自己曾在薄餅店工作。

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南澳州州長馬紹雲（Steven Marshall）表示，南澳首府阿德萊德（Adelaide）一名確診患者，未有如實向衛生部門官員申報，自己曾多次在一間薄餅店輪班工作，僅稱自己是薄餅店的顧客。

男子未有如實招來，累南澳州陷入封城狀況。馬紹雲表示，這名人士的自私行徑令全州陷入非常艱難的情況。他的行為連累企業、所有人及家庭，完全極度不能接受。

不過，該男子未有因此受罰， 南澳州警察局長Grant Stevens表示，提供失實資料沒有懲罰，不過他坦言，男子沒有如實報告行蹤，意味部分曾與他接觸的人士，仍未被找出，仍然在社區當中。

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相對於歐美，澳洲的疫情防控成效頗佳，墨爾本所在的維多利亞州一度疫情嚴重，但長期封城後，已將近一個月零確診。

責任編輯：林建忠

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