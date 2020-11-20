  • 29°C
香港時間 : 20201120日 (五) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】雷軍新搞作 小米擬建無人手機廠房？

股樓投資 13:16 2020/11/20

分享：

新經濟股經過上周小股災後，本周除阿里巴巴（09988）外，多隻股份亦迅速反彈，其中以小米集團（01810）走勢最凌厲，股份連續兩個交易日出現大陽燭，今早（20日）再升超過2%，高見26.15元，比上周初高位還要高，同時亦再次迫近上市新高。

瑞銀本周發表報告，上調對小米今年第三季智能手機付運預測，由原來3,800萬部升至4,300萬部、同時調高公司今明兩年智能手機預測，由原先1.32億部及1.6億部，上調至1.39億及1.65億部。

【港股追蹤】價殘股翻身？ 國泰升至下半年新高，詳情請按見下頁

該行指，考慮了小米旗下拉美業務增長，就公司將於下周二（24日）公布今年第三季業績，預料小米上季收入及列帳純利預測分別為760億元（人民幣，下同）及33億元。

據瑞銀證據實驗室的調查結果，該行得出三個結論。在內地消費者中，小米的排名正在提升為「理想/高端品牌」，並排名第二位，僅次於華為。但將小米視為「物有所值」品牌的受訪者急劇下降，瑞銀認為結果可能是小米針對中高端機型，積極的5G產品組合過渡而採取的「高端化」戰略的結果，並且在較小程度上暗示公司可能會從華為的情況中受益。

故此，瑞銀下調小米今年至2022年每股盈測介乎4%至5%。維持對股份「中性」評級，目標價23元，相當預測未來一年市盈率約27倍。

此外，集團董事長雷軍表示，今年初於北京亦莊建立實驗性質的智能手機工廠，整個工廠只有約100名工程師及工人，除上下料以外，達到完全無人的「黑燈工廠」，年產能100萬部超高端手機。

他透露，該工廠的效率比目前代工業內最先進的工廠高25%，未來計劃建設第二期小米智能工廠，做到100%無人生產，預計效率可提升1倍，目前規劃年產能達到1,000萬部手機。

相關文章

【港股追蹤】指數新貴獲資金追捧 安踏創歷史高位
2020/11/16
【港股追蹤】指數新貴獲資金追捧 安踏創歷史高位
【港股追蹤】野村上調投資評級 丘鈦股價急升
2020/11/18
【港股追蹤】野村上調投資評級 丘鈦股價急升
【港股追蹤】有大行提升投資評級 李寧股價有得炒？
2020/11/18
【港股追蹤】有大行提升投資評級 李寧股價有得炒？
【港股追蹤】內銀股奇葩 今日再創歷史新高
2020/11/18
【港股追蹤】內銀股奇葩 今日再創歷史新高
【港股追蹤】價殘股翻身？ 國泰升至下半年新高
2020/11/19
【港股追蹤】價殘股翻身？ 國泰升至下半年新高
小米集團－W（01810） 小米 目標價 雷軍 新經濟 5G 香港股票

上一篇文章

【港股追蹤】上月上客量未算突出 中移動股價牛皮

下一篇文章

【旅遊氣泡】大和料港澳旅遊氣泡明年實行 建議吸納兩大濠賭股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂