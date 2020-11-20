【港股追蹤】雷軍新搞作 小米擬建無人手機廠房？

新經濟股經過上周小股災後，本周除阿里巴巴（09988）外，多隻股份亦迅速反彈，其中以小米集團（01810）走勢最凌厲，股份連續兩個交易日出現大陽燭，今早（20日）再升超過2%，高見26.15元，比上周初高位還要高，同時亦再次迫近上市新高。

瑞銀本周發表報告，上調對小米今年第三季智能手機付運預測，由原來3,800萬部升至4,300萬部、同時調高公司今明兩年智能手機預測，由原先1.32億部及1.6億部，上調至1.39億及1.65億部。

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該行指，考慮了小米旗下拉美業務增長，就公司將於下周二（24日）公布今年第三季業績，預料小米上季收入及列帳純利預測分別為760億元（人民幣，下同）及33億元。

據瑞銀證據實驗室的調查結果，該行得出三個結論。在內地消費者中，小米的排名正在提升為「理想/高端品牌」，並排名第二位，僅次於華為。但將小米視為「物有所值」品牌的受訪者急劇下降，瑞銀認為結果可能是小米針對中高端機型，積極的5G產品組合過渡而採取的「高端化」戰略的結果，並且在較小程度上暗示公司可能會從華為的情況中受益。



故此，瑞銀下調小米今年至2022年每股盈測介乎4%至5%。維持對股份「中性」評級，目標價23元，相當預測未來一年市盈率約27倍。

此外，集團董事長雷軍表示，今年初於北京亦莊建立實驗性質的智能手機工廠，整個工廠只有約100名工程師及工人，除上下料以外，達到完全無人的「黑燈工廠」，年產能100萬部超高端手機。

他透露，該工廠的效率比目前代工業內最先進的工廠高25%，未來計劃建設第二期小米智能工廠，做到100%無人生產，預計效率可提升1倍，目前規劃年產能達到1,000萬部手機。