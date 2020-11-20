▲ 【新冠疫苗】稱願與北韓分享疫苗 南韓統一部長慘捱轟

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠肺炎疫苗成為遏制新冠疫情的希望。在各國急於為國民搜羅新冠疫苗之際，南韓統一部部長李仁榮卻記掛北韓人民，稱願意與北韓人民分享新冠疫苗。李仁榮的言論受到南韓各界批評，北韓亦不領情，暗示抗拒外部援助。

李仁榮周三接受KBS新聞訪問時指，如果南北韓可就疫苗及藥物進行合作，相信可減低北韓因防疫而帶來的經濟損失。李仁榮更提出向北韓提供新冠疫苗的建議，形容在疫苗短缺時依然有福同享，更能體現出分享的價值。

11款疫苗屬最後階段 輝瑞Moderna同報喜 【下一頁】

南韓政界及學界紛紛表明不同意李仁榮的言論。高麗大學教授南成旭認為，李仁榮之所以發表這種言論，是因為他並不了解南韓北關係的現狀以及北韓目前的狀況。

前京畿道知事金文洙亦指，李仁榮並不關心北韓的人權，只是心心念念地把尚無法拿到的疫苗「上繳」予北韓。

北韓官媒《勞動新聞》周四指，若果開放邊境從國外輸入非生活必需品，可能造成國內子孫後代死於傳染病毒，強調嚴守邊境的重要性。

有南韓專家認為，北韓暗示抗拒外部援助的反應是預料之內，因北韓早在疫情在全球爆發初期就嚴守邊境，恐因外部物資的輸入，而令新冠疫情擴散。

責任編輯：林嘉莉