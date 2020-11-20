【美國疫情】加州周六起宵禁一個月 確診全國第二高

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，加州的確診病例屬全國第二高的州分。加州宣布由周六（21日）起實施為期約1個月的宵禁，適用於全州約94%的人口。

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加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布由周六起，每晚10點至翌日清晨5點實施宵禁，措施持續至下月21日。宵禁令適用於州內58個縣中41個疫情最嚴重的縣，相當於全州近4,000萬人口的94%。

根據宵禁措施，非必要企業必須在每晚10點前關閉，餐廳仍可提供外賣服務。民眾除了出門工作、放狗、出門求醫等特殊原因外，期間不得外出。

繼德州之後，加州早前也突破100萬宗確診。加州在本月首周，更創下疫情爆發以來的最快確診增長速度。洛杉磯縣的疫情較嚴重，在過去兩周的每日確診數字增逾一倍，達到每日增近2,900宗。該縣的住院新冠患者人數超過1,100人，期間增約30%。

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但在紐瑟姆頒布宵禁令前，有地區執法部門表明拒絕執行。薩克拉門托 （Sacramento）警長瓊斯（Scott Jones）周四（19日）下午發聲明，表示不會執行宵禁令、居家令、家庭或社交聚會等方面的人數限制或強制戴口罩的命令。瓊斯表示希望居民為自願遵守上述防疫措施。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 加州宣布由周六（21日）起實施為期約1個月的宵禁，適用於全州約94%的人口。