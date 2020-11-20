傳Panasonic有意於歐洲興建電池工廠　搶佔電動車商機

▲ Panasoni目前透過與兩間挪威企業合作，計劃在歐洲興建首座電池工廠。

近日有消息傳出，Panasonic為了向美國電動車廠Tesla供應電動車（EV）電池，有意在歐洲興建首座電池工廠。Panasoni目前透過與挪威企業的合作，計劃進軍歐洲電動車電池市場。

日前，Panasonic公開表示，為了擴大公司在歐洲的鋰離子電池業務，目前正與挪威能源公司Equinor，以及大型鋁業公司Norsk Hydro達成合作夥伴關係，將一同在歐洲進行市場調查，評估在當地興建電池工廠的可行性。Panasonic指出，該項市場調查預計在明年夏季結束。

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據報道指出，Panasonic並非是Tesla的電池獨家供應商，Tesla同時與南韓樂金化學（LG Chem）和中國寧德時代（CATL）合作，讓電池供應鏈更加多元化。是次Panasonic計劃在歐洲建設電池工廠，目的可能是為了更方便向Tesla供應電動車（EV）電池，以提升公司競爭力。

責任編輯：李寶如