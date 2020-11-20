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【聖誕優惠】ELEMENTS圓方聖誕購物禮遇　豪派5萬元獎賞

商業 13:02 2020/11/20

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聖誕節將至，今年ELEMENTS圓方特別在商場設置「白色聖誕村莊」巨型裝置，非常搶眼。除此之外，ELEMENTS圓方亦由即日起，推出Joyful Rewards聖誕購物禮遇，可享高達52,000元獎賞。

【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費

由即日起至2021年1月3日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，可享總值2,000元的 ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券。消費滿10,000元，即可獲總值3,200元的商場現金券、電影禮券及商戶禮券；滿60,000元，則享總值12,000元的商場現金券、電影禮券、商戶禮品及禮券。

由即日起至12月24日，ELEMENTS圓方更推出額外獎賞。顧客於場內消費滿100,000元，更可享總值52,000元的 ELEMENTS圓方現金券、電影禮券及商戶禮券。

除了購物外，ELEMENTS圓方的「白色聖誕村莊」設置7米高的巨型聖誕樹。聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊，可以飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋，彷如置身於歐洲大街小巷之中。 另外亦有9米高圓形星願拱門，觀賞不同造型的聖誕老人遊走在夢幻雲朵及耀目星光中。商場亦預備了每半小時上演的「飄雪光影匯演」，讓大家投入絢爛繽紛的音樂光影之旅。

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【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：葉泳珊

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