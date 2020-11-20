【雲端遊戲】Google Stadia繞過蘋果限制　以網頁應用程式登陸iOS平台

雲端串流已成為遊戲業未來發展趨勢，但蘋果（Apple）一直以違反App Store政策為由，拒絕讓Google Stadia雲端遊戲服務上架。最近Google Stadia就繞過蘋果，允許用戶以網頁應用程式登陸iOS平台。

Google表示，公司一直在開發Stadia的網頁應用程式，可在蘋果Safari瀏覽器版本中運行，讓Stadia遊戲服務繞過蘋果限制進行連線。Google預計會在未來數週內，對版本進行公開測試。另外Google指出，Stadia服務推出已有一年，目前平台共推出80多款遊戲，計劃在年底之前支援135多種遊戲。為了吸引更多用戶，該服務最近亦推出家庭共享功能。

＜＜【Fortnite下架風波】透過Nvidia雲端遊戲平台 Fortnite有望重返iPhone

＜＜【雲端遊戲】Google Stadia正式推出家庭共享功能 最多與6位成員共用

蘋果曾在本年8月份指出，由於公司將雲端遊戲傳輸到iPhone和iPad的軟件施加限制，讓Google和Microsoft等雲端遊戲無法在App Store上架。後來蘋果受到一眾科企批評，並宣布會放寬限制，但App Store仍然要求公司提交個別遊戲以作審查。

責任編輯：李寶如