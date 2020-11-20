【旅遊氣泡】大和料港澳旅遊氣泡明年實行 建議吸納兩大濠賭股

香港及新加坡之間的旅遊氣泡快將啟動之際，另一港人旅遊熱點澳門何時開動旅遊氣泡，也開始受關注。大和發表報告認作為，港澳旅遊氣泡實行或需要更多時間，香港到澳門隔離檢疫的條件是香港連續14天沒有本地感染個案，認為到年底實行的可能性很低，但仍有可能。該行維持對澳門博彩業的正面評級，繼續偏好金沙中國（01928）及美國上市的新濠博亞（美：MPEL） ，並建議投資者累積相關股票。

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大和認為，可能要等到明年首季才能實行港澳旅遊氣泡，不過即使形成了旅行氣泡，核酸檢測要求亦是一個阻礙因素。該行指，一旦香港達到低風險狀態，相信將帶動來自非廣東一線和二線大陸城市的訪澳量增加，又認為高端市場的表現將較優。

大和引述澳門2021年施政報告中指，將在明年重新頒發博彩牌照，又計劃在第一季度開始修訂博彩法律，並在第四季度完成，然後再提交最終定稿。大和建議投資者應關注內地對核酸檢測的任何放寬，將其作為賭收恢復的主要指標。

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