【華晨財困】華晨汽車正式破產重組　負責人：重組與上市公司、寶馬、雷諾無關（第二版）

▲ 華晨中國母公司華晨汽車集團正式宣布破產。

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團破產重組傳聞擾攘多時，今日（20日）瀋陽市中級人民法院裁定受理債權人對華晨汽車集團重組申請，標誌華晨汽車集團正式進入破產重整程序。法院裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因，但同時具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

華晨汽車集團宣布破產重組後，旗下4間上市公司股價急升，在港股上市的華晨中國 （01114） 升逾8%，新晨動力 （01148） 升7.5%；A股上市的金杯汽車（深：600609）、申華控股（滬：600653）漲停。

華晨旗下汽車品牌

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華晨汽車集團為遼寧省屬國企，官媒新華社引述遼寧省國資委表示，華晨集團長期經營管理不善，自主品牌一直處於虧損狀態，負債率居高不下。2018年以來，遼寧省政府及相關部門一直努力幫助華晨集團解決現金流問題，但其債務問題積重難返。目前華晨擁有中華、金杯、華頌三個自主品牌，以及華晨寶馬、華晨雷諾兩個合資品牌。

遼寧省國資委：華晨債務問題積重難返

報道又指，今年受新冠肺炎疫情影響，華晨集團自主品牌經營狀況進一步惡化，長期積累的債務問題爆發。華晨集團上半年負債總額達523.76億元人民幣，資產負債率超過110%，失去融資能力。為解決債務問題，有關方面成立了華晨集團銀行債委會，力求債務和解但未果。10月下旬，華晨集團发行的10億元私募債到期僅支付利息，本金未能兌付，11月13日，一位債權人向法院提起華晨集團破產重整申請。

華晨：重組不涉上市公司及與寶馬、雷諾合資公司

華晨汽車負責人表示，華晨汽車是次重組只涉及集團自主品牌板塊，並不涉及華晨汽車旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。華晨汽車又表示，寶馬作為中國最重要的合作夥伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失，又強調華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

針對華晨汽車本次破產重整，寶馬官方回應稱，增持華晨寶馬的交易不會受到華晨汽車集團債務問題影響。寶馬集團在2018年表示，在2022年將以36億歐元的價格收購華晨寶馬25%的股份，將持股比例從現在的50%提高到75%，以獲得華晨寶馬的控制權。

金杯汽車、申華控股分別發公告，表示華晨集團能否重整成功存在不確定性，本次重整不涉上市公司，公司生產經營不會受到影響。華晨集團進入重整程序後，公司對華晨集團及其關聯方的擔保能否順利解除存在不確定性，可能計提大額預計負債。另外，華晨集團重整可能對公司股權結構、應收賬款等方面產生一定影響。

華晨母企債務違約65億元人幣，詳見【下一頁】

早前於上周五（13日）華晨汽車集團控股被申請破產重整，申請人為格致汽車科技股份有限公司。華晨集團規模為10億元的私募債「17華汽05」於10月中旬到期，消息稱華晨集團未能按期兌付。

華晨汽車周一發公吿稱，華晨汽車目前已構成債務違約金額合共65億元，逾期利息總計1.44億元。華晨汽車指，公司企業資金緊張，貸款批核仍未完成，目前無法償還債務。

截至今年6月底止，公司資產總值達459億元（人民幣，下同）；負債達523.7億元。

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責任編輯：謝卓榮