【華晨財困】華晨汽車正式破產重組 負責人：重組與上市公司、寶馬、雷諾無關（第三版）

▲ 華晨中國母公司華晨汽車集團正式宣布破產。

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團破產重組傳聞擾攘多時，今日（20日）瀋陽市中級人民法院裁定受理債權人對華晨汽車集團重組申請，標誌華晨汽車集團正式進入破產重整程序。法院裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因，但同時具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

華晨汽車集團宣布破產重組後，旗下4間上市公司今日（20日）股價急升，在港股上市的華晨中國 （01114） 收市升逾8%，新晨動力 （01148） 升7.5%；A股上市的金杯汽車（滬：600609）、申華控股（滬：600653）漲停。華晨中國晚間發公告指，公司業務如常運作。

華晨汽車事件簿

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遼寧省國資委：華晨債務問題積重難返

華晨汽車集團為遼寧省屬國企，官媒新華社引述遼寧省國資委表示，華晨集團長期經營管理不善，自主品牌一直處於虧損狀態，負債率居高不下。2018年以來，遼寧省政府及相關部門一直努力幫助華晨集團解決現金流問題，但其債務問題積重難返。目前華晨擁有中華、金杯、華頌三個自主品牌，以及華晨寶馬、華晨雷諾兩個合資品牌。

報道又指，今年受新冠肺炎疫情影響，華晨集團自主品牌經營狀況進一步惡化，長期積累的債務問題爆發。華晨集團上半年負債總額達523.76億元人民幣，資產負債率超過110%，失去融資能力。為解決債務問題，有關方面成立了華晨集團銀行債委會，力求債務和解但未果。10月下旬，華晨集團发行的10億元私募債到期僅支付利息，本金未能兌付，11月13日，一位債權人向法院提起華晨集團破產重整申請。

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中國證監會表示，已對華晨開展專項檢查，對華晨集團採取出具警示函的行政監管措施並決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，對有關債券涉及的中介機構進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

華晨：重組不涉上市公司及與寶馬、雷諾合資公司

華晨汽車負責人表示，華晨汽車是次重組只涉及集團自主品牌板塊，並不涉及華晨汽車旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。華晨汽車又表示，寶馬作為中國最重要的合作夥伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失，又強調華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

針對華晨汽車本次破產重整，寶馬官方回應稱，增持華晨寶馬的交易不會受到華晨汽車集團債務問題影響。寶馬集團在2018年表示，在2022年將以36億歐元的價格收購華晨寶馬25%的股份，將持股比例從現在的50%提高到75%，以獲得華晨寶馬的控制權。

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金杯汽車、申華控股分別發公告，表示華晨集團能否重整成功存在不確定性，本次重整不涉上市公司，公司生產經營不會受到影響。華晨集團進入重整程序後，公司對華晨集團及其關聯方的擔保能否順利解除存在不確定性，可能計提大額預計負債。另外，華晨集團重整可能對公司股權結構、應收賬款等方面產生一定影響。

華晨母企債務違約65億元人幣，詳見【下一頁】

早前於上周五（13日）華晨汽車集團控股被指申請破產重整，申請人為格致汽車科技股份有限公司。華晨集團規模為10億元的私募債「17華汽05」於10月中旬到期，消息稱華晨集團未能按期兌付。

華晨汽車周一發公吿稱，華晨汽車目前已構成債務違約金額合共65億元，逾期利息總計1.44億元。華晨汽車指，公司企業資金緊張，貸款批核仍未完成，目前無法償還債務。截至今年6月底止，公司資產總值達459億元（人民幣，下同）；負債達523.7億元。

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責任編輯：謝卓榮、陳健婷