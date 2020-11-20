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【利率過渡】滙豐完成美元SOFR貿易貸款試點交易

股市 12:04 2020/11/20

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滙豐公布，已為香港商業客戶完成以無風險利率—美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的貿易貸款試點交易。

滙豐公布，已為香港商業客戶完成以無風險利率（Risk Free Rate，RFR）—美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的貿易貸款試點交易。滙豐提供該筆貿易貸款予本地紡織服裝商澤億，用作採購海外原材料，這標誌著本地市場的另一新發展，商界將開始逐步採用新利率基準。

滙豐及中銀香港已完成SOFR離岸人幣交叉貨幣掉期，詳見【下一頁】

為全面配合市場從港元銀行同業拆借利率（HIBOR）過渡至RFR，滙豐已投放資源於所需銀行配套設施、產品方案開發和員工培訓等。滙豐將繼續為客戶提供合適的RFR借貸方案及適時資訊，並安排會面及網絡研討會等，以解答相關查詢。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，這宗貿易貸款反映了集團致力協助客戶理解及管理IBOR過渡的轉變，滙豐會按市場的進展，推出更豐富的相關產品組合。

HONIA是財金新名詞，詳見【下一頁】

滙豐上月分別完成市場首宗以港元隔夜平均指數（HONIA）及SOFR為基準的港幣及離岸人民幣交叉貨幣掉期。該行亦分別於去年10月及今年7月，進行香港首宗HONIA及HIBOR利率掉期交易，以及首宗中央結算的HONIA利率掉期合約。

相關文章：【HONIA】滙豐、渣打完成新利率基準定價交叉掉期交易（第二版）

 

編輯：陳韻妍

 

 

香港股票 金融 滙豐控股（00005） 美元 香港

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