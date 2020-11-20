【美國疫情】死亡破25萬宗 美疾控籲感恩節勿外遊

美國疫情嚴峻，新冠肺炎死亡人數已破25萬。美國感恩節假期將至，美國疾控中心（CDC）呼籲美國民眾，在感恩節假期避免外遊。不過，此外遊建議僅為「強烈呼籲」（strong recommendation），而非強制要求。

每年感恩節都是美國民眾外遊高峰期。隨著新冠肺炎疫情持續，長假為疫情的一大挑戰，可能會令疫情變得更嚴峻。

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隨著美國全國大部分地區天氣轉冷，這意味著戶外聚會是不切實際，而在室內聚會期間，進食及飲水時都不能避免要除下口罩，令疫情或變得更嚴峻。

美國疾控中心周四公布更新的防疫指引， 呼籲美國民眾在感恩節假期避免外遊，倘仍堅持外遊，建議在公眾場合或乘坐公共交通工具時佩戴口罩、保持社交距離及勤洗手。

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CDC又建議，若在感恩節期間需接待客人，應做以下措施：

讓客人自備食物、飲料、盤子及餐具

提供一次性容器，以及獨立包裝的沙律醬及調味料

盡量避免在廚房聚集

盡可能減少在外面舉辦聚會

提前與客人清楚說明防疫措施

另外，加州宣布在周六起直至下月21日，每日晚上10時起開始宵禁至翌日清晨5時。除非是必要上班，所有人都要留在家中。宵禁令適用於州內58個縣中41個疫情最嚴重的縣，相當於全州近4,000萬人口的94%。

責任編輯：林嘉莉