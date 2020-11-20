【宏觀中國】年尾贖回壓力大　11月多隻債券基金清盤

近期，企業信用違約不斷發酵，涉及企業的數目持續增多，導致債價異常波動，繼華晨集團、紫光、永煤之後，清華控股、冀中能源都有異動，多少加劇了資金贖回的壓力。

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據了解，由於業績乏善足陳，加上資金贖回壓力沉重，國內有多隻債券基金選擇清盤。

根據《上海證券報》的統計，11月以來已有15隻債基發布清盤公告，而今年累計也有72隻債基清盤，遠比去年同期的43隻為多。

確實，基金的業績低迷，也難怪資金由債基轉至其他類別的基金產品。截至周三（18日），今年主動管理的股票類基金平均淨值增長超過四成，而債券基金平均淨值增長僅1.23%，資金不走才怪。

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加上，有業內人士表示，債券基金買家主要為機構投資者，若基金公司的資金來源單一，一旦遭遇資金方贖回，又未能找到其他資金填補，基金公司只能選擇清盤。例如，11月份發布清盤公告的基金，有多隻的機構投資者佔比均為100%。

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記者：林衛