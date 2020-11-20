  • 28°C
香港時間 : 20201120日 (五) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀中國】年尾贖回壓力大　11月多隻債券基金清盤

股樓投資 11:54 2020/11/20

分享：

近期，企業信用違約不斷發酵，涉及企業的數目持續增多，導致債價異常波動，繼華晨集團、紫光、永煤之後，清華控股、冀中能源都有異動，多少加劇了資金贖回的壓力。

【A股布局】逾500家公司業績預告　化工醫藥電子板塊最多盈喜，請看【見下頁

據了解，由於業績乏善足陳，加上資金贖回壓力沉重，國內有多隻債券基金選擇清盤。

根據《上海證券報》的統計，11月以來已有15隻債基發布清盤公告，而今年累計也有72隻債基清盤，遠比去年同期的43隻為多。

確實，基金的業績低迷，也難怪資金由債基轉至其他類別的基金產品。截至周三（18日），今年主動管理的股票類基金平均淨值增長超過四成，而債券基金平均淨值增長僅1.23%，資金不走才怪。

【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低，請看【見下頁

加上，有業內人士表示，債券基金買家主要為機構投資者，若基金公司的資金來源單一，一旦遭遇資金方贖回，又未能找到其他資金填補，基金公司只能選擇清盤。例如，11月份發布清盤公告的基金，有多隻的機構投資者佔比均為100%。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國 贖回 債券

下一篇文章

【大行點睇】大摩摩通麥格理齊唱好呢隻紡織股　今日股價即時急升一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成