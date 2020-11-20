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【蒙牛2319】原奶供應持續緊張　中金料蒙牛續跑贏

股樓投資 15:33 2020/11/20

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中金預計蒙牛乳業 （02319） 下半年液態奶增長將會持續，後者收入增長或達到雙位數，中金考慮到內地原奶供給仍然緊張，預計明年奶價有較大機會持續向上，對於內地大型乳業企業來說，屬於較有利的局面。

中金引述蒙牛管理層指，預計蒙牛今年低溫鮮奶收入，或達到14億至15億元人民幣，未來將拓展中國各地市場，估計芝士產品收入將增加至8億元人民幣，而奶粉業務在雅士利 （01230） 及貝拉米等品牌亦將持續增長。不過，中金指出蒙牛今年下半年至明年奶價成本壓力較大，將今年及明年的盈利預測下調，但維持「跑贏大市」的評級。

蒙牛今日股價跌約1%至41.25元，與52周高位42.65元差距不到5%。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 品牌 奶粉 中國 蒙牛乳業（02319）

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