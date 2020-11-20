【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低

高盛發表研究報告，指將內房龍頭中國海外(00688)從該行的亞太區「確信買入」名單中剔除，但維持其「買入」投資評級。該行指，中國海外股價累跌21%，相信主要是因為其預售收入增長較同業弱，以及今年首九個月的毛利率表現差過預期，因此將公司2021至2022年的核心盈利預測分別下調1%及7%。目標價由原來的31.1元下調至27.4元。



該行相信，中國海外營運疲弱因素已在股價上完全反映，但鑑於其強勁的資產負債表，預期中國海外將利用於政府實行「三道紅線」政策的優勢而減少直接競爭，從而推動其長期增長。

高盛稱，預期中國海外併購新土地的情況下，預計其2020及2021年的合同銷售增長分別達9%及8%。在今年的可售資源達6,800億元人民幣下，對於其完成全年銷售目標約3,500億元人民幣有信心。

中海外今日股價受壓，截至11時30分跌逾3%，暫為最差藍籌。

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