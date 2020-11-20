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【大行點睇】大摩摩通麥格理齊唱好呢隻紡織股　今日股價即時急升一成

股樓投資 11:52 2020/11/20

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集團公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利3.76億元，按年下跌8.85%。每股中期息派22仙，按年減15.4%。期內，收入24.53億元，按年減少18.93%。管理層在業績報告中指，集團銷售自2020年8月起回升。於回顧期間末，本集團的銷售訂單數量已追上去年同期的水平。於回顧期間末的銷售訂單顯著回升。受惠業績改善，該股今日股價急升一成，該股就是互太紡織(01382)。

摩通指出集團上半財年銷售及淨利分別按年跌19%及9%，但表現仍好過該行預期，跌勢主要是由於疫情拖累產能利用率表現，但影響部分被Target、Walmart及Nike方面的增長所抵銷，而公司毛利率亦企穩在17.5%水平，較該行預期高1個百分點，而淨利潤率則升2個百分點。

該行估計下半財年公司銷售將按年升24%，並料Uniqlo於下半年有望達雙位數增長，而Target亦料會繼續有強勁的雙位數增長，安踏體育(02020) 及L Brands則料會有中單位數及5%的增長。

另外大摩亦睇好互太股價可造好，摩根士丹利指互太紡織上半財年表現不錯，加上前景正面，估計將帶動股價短期向上，將公司目標價由4.5元升至5.15元，評級「與大市同步」。

該行指出公司上半財年勢頭好過原先預期，期內淨利較該行預測高出14%，主要受惠毛利率表現及非經營收入，上半財年即使收入減少19%，其毛利率按年僅跌0.3個百分點至17.5%，勝該行預期，主要是由於廠房裁員及加班減少等，另外原材料成本亦向下。期內經營開支則較該行預測高10%，不過出售資產收益5,600萬元帶動了非經營收入方面的表現，亦勝該行預期。

 

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