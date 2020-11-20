【疫下求職】僱主招聘懂日文長工 6天工作薪酬只有9000元？

新冠肺炎持續影響經濟，令就業情況變得不理想。在此環境下，僱主聘用僱員時，也有可能降低待遇。

【求職攻略】面試官提問選擇公司理由 2個答案要避免：【下一頁】

最近一Facebook「搵工」專頁有人貼出招聘告示，聘請一名長工，1星期6天工作，只有星期一放假，工作時間從1點半至9點半，只有30分鐘食飯時間，月薪9000至10000元，但如果收及找錯錢要賠錢。另外要求員工要準時、不怕辛苦、略懂日文及有記性。

網友求職屢次失敗 網民教路：「早上發履歷成功率大增！」 ：【下一頁】

告示一出馬上刺激不少網民的神經，指待遇相當刻薄，又要懂日文、更只有30分鐘食飯時間，及後才將薪酬調整至14000至15000，工作時間就改為12點至晚上10點，及有60分鐘食飯時間。不過要求亦隨之提高，「大學畢業或日文3級能力以上。2年以上工作經驗」，而「收或找錯錢要賠償」仍然保留。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽