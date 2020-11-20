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【聖誕節】海港城聖誕燈飾亮相　一文看清三大打卡點（附預約網址）

Hot Talk 11:19 2020/11/20

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海港城斥約7位數字打造今年的聖誕裝置。

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城公布，受到疫情影響，海港城仍於海運大廈正門設置聖誕裝置，，同時海港城亦會將部分聖誕裝置移師至海運觀點。今年海港城特別以「Christmas Every Day」為題，精心設計推出慈善聖誕熊，希望透過普世歡騰的聖誕節帶來歡樂和正能量。

多個打卡點，看圖更清楚

    點擊圖片放大
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海港城有三大打卡點分為，海運大廈大樓梯入口幻化成「巨型幻彩聖誕熊仔玩具店」；商場內的「熊仔服飾店」及海港城內的海運觀點「聖誕燈飾花園」疫情下，海港城表示，為了讓大家能盡情在「聖誕燈飾花園」打卡，參觀人士需於每日下午6時至10時30分須於網上免費預約登記入場，以便控制人數，維持秩序。【預約網址

海港城表示，聖誕節底下仍然需要注意公共衛生安全，故今年整個商場的聖誕裝置會以欣賞及拍照為主，減少觸碰裝置的機會。

相關文章：【聖誕節】海港城聖誕裝置移師至「海運觀點」　市民需網上預約登記參觀

相關文章：海港城周末日均近18萬人次　新一期消費券換領推雙倍獎賞

 

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 疫情 商場 九龍倉置業（01997） 聖誕節 設計 海運大廈 海港城

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