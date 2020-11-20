【聖誕節】海港城聖誕燈飾亮相　一文看清三大打卡點（附預約網址）

▲ 海港城斥約7位數字打造今年的聖誕裝置。

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城公布，受到疫情影響，海港城仍於海運大廈正門設置聖誕裝置，，同時海港城亦會將部分聖誕裝置移師至海運觀點。今年海港城特別以「Christmas Every Day」為題，精心設計推出慈善聖誕熊，希望透過普世歡騰的聖誕節帶來歡樂和正能量。

多個打卡點，看圖更清楚

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海港城有三大打卡點分為，海運大廈大樓梯入口幻化成「巨型幻彩聖誕熊仔玩具店」；商場內的「熊仔服飾店」及海港城內的海運觀點「聖誕燈飾花園」。疫情下，海港城表示，為了讓大家能盡情在「聖誕燈飾花園」打卡，參觀人士需於每日下午6時至10時30分須於網上免費預約登記入場，以便控制人數，維持秩序。【預約網址】

海港城表示，聖誕節底下仍然需要注意公共衛生安全，故今年整個商場的聖誕裝置會以欣賞及拍照為主，減少觸碰裝置的機會。

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責任編輯：謝卓榮