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【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術

科技 11:12 2020/11/20

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韓國媒體消息指，三星（ Samsung ）正研發屏下鏡頭技術，預計會採用於明年推出的 Galaxy Z Fold 。

較早前，中興通訊（ZTE）發佈首款屏下鏡頭智能手機 Axon 20 5G，以加強屏幕比例和改善機身設計。最近有韓國媒體消息指，三星（ Samsung ）正研發屏下鏡頭技術，預計會採用於明年推出的 Galaxy Z Fold 。

據《ETNews》外媒消息透露，有業內消息人士指出，三星已確認在2021年第三季度，將採用屏下鏡頭技術的Galaxy Z Fold 3產品推向市場。三星顯示（Samsung Display）現時正生產鏡頭所需的顯示面板，而前置鏡頭傳感器則由三星LSI部門生產，三星還利用圖像校正演算法，以改善顯示屏下鏡頭的輸出質素。

＜＜【Samsung】Note系列將成絕響？　爆料消息指三星整合旗艦機策略

＜＜【摺疊iPhone】摺疊iPhone屏幕可達9吋　料最快2022年面世

最近亦有消息傳出， 三星似乎有意以Fold  Z 系列手機代替 Note系列。市場預計，該公司未來會推出 7 款旗艦機型，包括 S21 FE、S21、S21+、S21 Ultra、Z Fold 3、Z Flip 3 與 Fan Edition 摺疊機款 Z Fold FE，若上述消息屬實，即代表日後將不會再有Note系列手機推出。

責任編輯：李寶如

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