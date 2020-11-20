  • 29°C
香港時間 : 20201120日 (五) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】網易上季經調整盈利倒退仍勝預期 績後半日急升5%

股樓投資 12:37 2020/11/20

分享：

網易（09999）公布第三季業績，收入按年升27.5%至187億元（人民幣，下同），非通用會計準則持續經營淨利為37億元，按年跌22%。公司將派發股息每股美國存託股（ADS）0.195美元，即每股普通股0.039美元（0.3港元）。網易績後升5.4%，現價報141.4元，成交7.5億元。

期內，公司的在線遊戲服務淨收入按年增20%至139億元；旗下子公司有道淨收入增1.6倍；創新及其他業務淨收入升41.6%。在線遊戲服務毛利率微跌至63.6%；有道毛利率升至45.9%。

【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低  詳情請看[下一頁]

網易首席執行官丁磊指，《荒野行動》、《第五人格》等遊戲在日本市場的成績不俗，望可於歐美等市場也取得成功，另亦有多個新遊戲即將推出。他指，日前發售的Playstation 5被搶購一空，證明疫後在家娛樂互動性遊戲參與度提升，相信遊戲行業未來仍有上行空間。

【啤酒股】啤酒板塊近日炒上 摩通教選最佳啤酒股  詳情請看[下一頁]

網易上季營業費用錄得70億元，按年升55%，當中銷售及市場費更按年倍增，升至34.4億元。因有道為把握內地線上教育增長的契機，而增加銷售及營銷投入。首席財務官楊朝軒指，現時投資有道將有助擴大用戶規模及市佔率，相信長遠將有可觀回報。另外，雖然網易雲音樂的毛利率、經營利潤率仍是負數，但已收窄，未來有可能循著社交等方向探索更多變現模式。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 趙家盈

經濟 網易－S（09999）

上一篇文章

【宏觀中國】成交跌樓照起　新建住宅庫存連升23個月

下一篇文章

【宏觀中國】年尾贖回壓力大　11月多隻債券基金清盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂