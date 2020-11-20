【港股追蹤】網易上季經調整盈利倒退仍勝預期 績後半日急升5%

網易（09999）公布第三季業績，收入按年升27.5%至187億元（人民幣，下同），非通用會計準則持續經營淨利為37億元，按年跌22%。公司將派發股息每股美國存託股（ADS）0.195美元，即每股普通股0.039美元（0.3港元）。網易績後升5.4%，現價報141.4元，成交7.5億元。

期內，公司的在線遊戲服務淨收入按年增20%至139億元；旗下子公司有道淨收入增1.6倍；創新及其他業務淨收入升41.6%。在線遊戲服務毛利率微跌至63.6%；有道毛利率升至45.9%。



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網易首席執行官丁磊指，《荒野行動》、《第五人格》等遊戲在日本市場的成績不俗，望可於歐美等市場也取得成功，另亦有多個新遊戲即將推出。他指，日前發售的Playstation 5被搶購一空，證明疫後在家娛樂互動性遊戲參與度提升，相信遊戲行業未來仍有上行空間。



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網易上季營業費用錄得70億元，按年升55%，當中銷售及市場費更按年倍增，升至34.4億元。因有道為把握內地線上教育增長的契機，而增加銷售及營銷投入。首席財務官楊朝軒指，現時投資有道將有助擴大用戶規模及市佔率，相信長遠將有可觀回報。另外，雖然網易雲音樂的毛利率、經營利潤率仍是負數，但已收窄，未來有可能循著社交等方向探索更多變現模式。

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