【買樓理財】3年前做業主　現賺7倍離場　全靠甚麼方法致富？

半新盤屢錄蝕讓之際，數年前透過租置計劃入市的公屋租戶，現今卻賺大錢難場。土地註冊處資料顯示，青衣長安邨安濤樓低層6室，實用面積349平方呎，新近以243萬元綠表（未補價）易手，實用呎價6,963元。據了解，原業主於2017年5月，以28.63萬元購入單位，獲銀行承造28.38萬元按揭，換言之，首期僅要2,500元，現持貨3年，帳面勁賺214.37萬元，即賺7倍。值得留意的是，租置資格不是人人有，當年房委會當年推出租置計劃，只讓指定39條屋邨租戶，以優惠價購入自住公屋。

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此外，粉嶺華明邨康明樓中低層18室，實用面積443平方呎，新近以268萬元綠表（未補價）易手賣出，實用呎價6,050元。資料顯示，原業主於2013年以39.2萬元購入單位，持價7年，賬面賺228.8萬元，即賺近6倍。

公屋業主勁賺之際，私樓業主卻要蝕讓離場。市場消息指，何文田加多利峯高層C室，實用面積533平方呎，原叫價1,300萬元放盤，終減302萬元，以998萬元易手，實用呎價約18,724元。據了解，原業主於2016年以1,149萬元購入單位，現帳面蝕約151萬元。此外，何文田勝利道1號低層A室2房戶，實用面積556平方呎，剛以890萬元易手。據了解，原業主於2012年以約902萬元購入，現賬面微蝕12萬元。

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