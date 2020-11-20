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【小學停課】消息：小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂14天

Hot Talk 11:05 2020/11/20

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消息指，政府將宣布小學停課，涉及小一至小三學生。

幼稚園停課後，再到小學停課。消息指，由於多家小學及中學的上呼吸道感染個案仍在上升，消息指，政府計劃小一至小三學生，下周一起暫停面授課堂14天，意味繼幼稚園停課後，小學生都面臨停課。上呼吸道感染個案上升外，本港疫情亦反覆，新增確診個案增加，令人憂慮第四波疫情是否到來，影響香港經濟的復甦步伐。

幼稚園暫停面授課程14天，詳見【下一頁】

由11月15日至19日期間，有逾130間中小學出現感染上呼吸道個案，情況有進一步惡化趨勢。衛生防護中心早前建議，學校在獲得新冠病毒檢測結果前，全校停面授課最少7日。

衛生防護中心早前緊急收緊停課指引，由安排涉事班別停課3日，擴至全校停面授課最少7日。

幼稚園及幼兒中心自上周六（14日）起暫停面授課堂14日，至11月27日。食物及衞生局局長陳肇始稱，疫情令人憂慮，若有需要，會再考慮延長停課日期。

相關文章：【限聚令收緊】政府修例限聚令延至酒店　每間房限4人、生效日期待定

相關文章：【旅遊氣泡】香港新加坡「旅遊氣泡」起動　本港旅行社點安排？ 縱橫遊：團費約5799起

 

編輯：陳韻妍

疫情 小學 幼稚園 陳肇始 食物及衞生局
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