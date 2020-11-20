【小學停課】初小學生下周一起停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課

幼稚園停課後，再到小學停課。食物及衞生局局長陳肇始表示，本港疫情急速惡化，加上多家小學及中學的上呼吸道感染個案大幅上升，當中小一至小三的佔比達70%，當局決定小一至小三學生下周一（23日）起暫停面授課堂14天，至12月6日，幼稚園停課日期亦會延長至12月6日。陳肇始指出，如果疫情惡化，不排除全面暫停中小學面授課堂。

陳肇始呼籲全港市民要嚴陣以待，減少不必要聚會，否則第四波疫情將一發不可收拾。

幼稚園暫停面授課程14天，詳見【下一頁】

3個群組人士需強制檢測

陳肇始表示，今日新增26宗確診，當中有21宗是本地個案，涉及多個群組，包括跳舞室群組、酒店渡假群組以及的士司機群組等，涉及港九不同區域，另外有大約30宗初步確診。

陳肇始指出，如果疫情惡化，將無可避免要大幅收緊社交距離措施，或關閉部分表列處所。當局會檢視整體情況，並會加強巡查及執法，以收阻嚇作用。另外，政府指將盡快規定3個群組人士需強制檢測，包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機。

新加坡旅遊氣泡設熔斷機制

至於會否叫停與新加坡的旅遊氣泡，陳肇始指出，雙方設有熔斷機制，會因應疫情決定。至於會否叫停「回港易」及下月書展，陳肇始回應指，目前內地疫情「非常好」，主要是少量輸入個案，當局對內地人士來港免檢疫並不擔心。她又指，大型活動聚集並不理想，當局會研究如何降低風險，如將除口罩時間減至最低。

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編輯：陳韻妍、吳敏芳