▲ 【美國大選】特朗普未認輸 拜登斥「史上最不負責任總統」

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登宣布當選，惟美國總統特朗普在多州採取行動，嘗試改變美國大選結果。拜登形容，特朗普「將會成為史上最不負責任總統」，又指美國人民都見證住特朗普的不負責任。

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拜登周四繼續為交接工作做準備，與共和、民主兩黨官員會面。拜登在會面後召開記者會，提及特朗普未肯認輸一事，指美國人民「見證著不可思議的不負責任」（witnessing incredible irresponsibility）。

拜登又形容，特朗普「將會成為史上最不負責任總統」（will go down in history as being one of the most irresponsible presidents）。

拜登認為，特朗普的行為等同向全世界發放，破壞有關民主如何運作的信號。

拜登又指：

「很難理解這個人的想法。很難理解。他在做什麼，簡直太離譜了。」 （It's hard to fathom how this man thinks. It's hard to fathom. It's just outrageous, what he's doing.)

另外，拜登又指，正繼續籌組其管治班子，並已敲定財長人選，將會在感恩節前後作公布。

責任編輯：林嘉莉