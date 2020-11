▲ 【美國大選】特朗普未認輸 拜登斥「史上最不負責任總統」

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨總統候選人拜登宣布當選,惟美國總統特朗普在多州採取行動,嘗試改變美國大選結果。拜登形容,特朗普「將會成為史上最不負責任總統」,又指美國人民都見證住特朗普的不負責任。

拜登周四繼續為交接工作做準備,與共和、民主兩黨官員會面。拜登在會面後召開記者會,提及特朗普未肯認輸一事,指美國人民「見證著不可思議的不負責任」(witnessing incredible irresponsibility)。

拜登又形容,特朗普「將會成為史上最不負責任總統」(will go down in history as being one of the most irresponsible presidents)。

拜登認為,特朗普的行為等同向全世界發放,破壞有關民主如何運作的信號。

拜登又指:

「很難理解這個人的想法。很難理解。他在做什麼,簡直太離譜了。」 (It's hard to fathom how this man thinks. It's hard to fathom. It's just outrageous, what he's doing.)

另外,拜登又指,正繼續籌組其管治班子,並已敲定財長人選,將會在感恩節前後作公布。

責任編輯:林嘉莉