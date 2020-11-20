【新股IPO】德琪醫藥6996首掛升1.1%一手賺100元 「中國將成美國後第二個世界藥房」

▲ 德琪醫藥於11月20日掛牌。

德琪醫藥 （06996） 今日正式掛牌，德琪醫藥開報19.6元，較上市價18.08元高8.4%，隨後升幅收窄，德琪醫藥收報18.28元，較上市價18.08元，高1.1%，一手（500股）帳面賺100元。

德琪醫藥錄得逾23萬人認購，公開發售獲超額認購263.76倍，國際發售部分獲得約12.5倍超額認購，一手中籤率為20%，抽80手穩獲一手。

德琪醫藥創辦人、董事長、首席執行官梅建明表示，香港開放上市新例以來，在香港上市的生物科技公司表現非常好，相信發展勢頭仍會持續，預期未10年內，中國或亞太地區將成為與歐美並駕齊驅的研發重地，中國將成為美國之後第二個世界藥房，因有廣闊的市場及人才、資本市場、監管支持。

德琪醫藥治療多發性骨髓瘤、瀰漫性大B細胞淋巴瘤的ATG-010預計明年推出市場。梅建明稱公司正做商業化準備，公司員工目前拓至120人，當中市場部團隊有超過20人，其餘大部分為研發人員。他又稱，未來會繼續擴大研發團隊，預計研發開支也會繼續增加。

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責任編輯：謝卓榮、陳健婷