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美國財政部與聯儲局爭鬧分歧　財長努欽拒絶延長緊急貸款計劃

股市 09:10 2020/11/20

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美國財政部與聯儲局爭鬧分歧　財長努欽拒絶延長緊急貸款計劃

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）拒絕延長與聯儲局聯合制定的幾項緊急貸款計劃。努欽指出，聯儲局的企業信貸、市政貸款和大眾商業貸款計劃將不會續期。 這些計劃將於12月31日到期。 聯儲局對努欽的決定表示失望。

努欽去信鮑威爾指，這些貸款計劃顯然已經實現了目標，債券發行量曾在3月大幅下降，如今已恢復到新冠疫情暴發前的水平，借款息差也恢復到疫情前水平。努欽在信中指，銀行有放貸能力去滿足企業、市政和非營利客戶的借款需求。他還寫道，決策者的責任是讓金融狀況恢復正常以應對新冠疫情。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周二曾表示，認為讓這些計劃結束不合適。 局方表示，希望保留有關緊急機制，以便作為救生網。

另外，努欽要求聯儲局將未使用的資金歸還財政部，稱國會將重新分配這筆資金。根據努欽向鮑威爾發出的信件，列明聯儲局未動用款項為4550億美元。

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編輯：吳敏芳

 

疫情 債券 鮑威爾 金融 銀行 美國 美國聯儲局 美國財政部

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