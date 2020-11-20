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專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後初段升逾百點　疫情反彈港視、阿信屋母企齊升逾一成（不斷更新）

股市 13:26 2020/11/20

分享：

港股市況不斷更新

美股先跌後倒升，民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指倒升44點。港股今早輕微高開。恒生指數開報26406點，升49點，其後反覆向上，曾升逾200點，恒生指數中午收報26449點，升92點。科技股反彈，ATMX分別升逾2%至3%；車股續熱炒，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 破頂。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【電動車股】追蔚來Tesla不如買比亞迪？揀電動車股須看關鍵數據

【iBond 2020】iBond創上市新高　專家指通縮閃現無阻iBond闖104元

即市走勢︰

【13：25】大市升幅再度收窄至不足100點，恒指升82點，報26439點。

【13：23】本港地產股長實 （01113） 跌2.4%；恒地 （00012） 跌0.8%；新地 （00016） 跌近0.5%；新世界 （00017） 跌近0.9%；信置） （00083） 則升0.7%。

【13：17】疫情反彈，本地股向下，港鐵 （00066） 跌1.6%；領展 （00823） 跌2.2%。

【13：13】經營HKTVMall的港視  （01137） 升13%，高見12.48元；經營759阿信屋的CEC國際  （00759）  升一成，高見0.77元；連升多日的日本城母企國際家居零售  （01373） 午後轉升，高見2.35元。

【13：09】大酒店 （00045） 跌逾2%，低見6.92元；國泰 （00293） 跌3.7%，低見7元。

【13：05】港視 （01137） 升幅擴大至12%，高見12.38元，成交1億元。

【13：00】港視 （01137） 午後升一成，高見12.18元。本港新增26宗新增確診個案，21宗屬本地個案，包括跳舞群組、staycation群組，逾30宗初步確診個案。

【13：00】港股午後初段升約115點，報26473點。

【12：27】恒指黑期升近80點，報26469點。

【12：00】恒生指數中午收報26449點，升92點。科技股反彈，ATMX分別升逾2%至3%；車股續熱炒，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 破頂。

【11：54】本港今新增26宗確診，有意見指第四波疫情蓄勢待發，港視 （01137） 升9%，高見12元。CEC （00759） 升逾7%，高見0.74元。

【11：45】港股中午收市前升約120點，報26476點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.1%；深證升近0.3%；創業板指升近0.6%。

【11：26】港股升幅收窄至100點以下，恒生指數升87點，報26444點。

【11：25】恒生科技指數升101點或1.3%，報8004點。

【11：10】港股升約200點，報26559點。

【11：09】小米 （01810） 升幅擴大至逾3%，高見26.05元。

【11：07】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見585元。

【11：01】大市升幅擴大至逾150點，恒生指數升168點，報26525點。

【10：45】恒指升近百點，報26448點，升91點。

【10：40】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾6%，高見183.5元。

【10：32】內房股向下，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別逆市跌逾3%；恒大 （03333） 跌近1%；碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【10：30】先健科技 （01302） 升幅擴至22%，高見2.96元，成交近13億元。

【10：27】汽車股續見炒作，吉利破頂升逾2%；比亞迪 （01211） 升逾4%；廣汽 （02238） 升逾7%；長汽 （02333） 升半成；華晨 （01114） 升1%。

【10：14】互太紡織 （01382） 升一成，破頂高見5.75元。互太紡織昨公布績，中期純利為3.76億元，按年跌8.9%。

【10：11】滙豐 （00005） 跌幅擴大一至近1.2%，低見38.6元。

【10：06】吉利 （00175） 續升2%，破頂高見23.3元。

【10：04】廣汽 （02238） 升近半成。廣汽公布，公司董事審議通過關於「十四五」發展規劃綱要的議案，目標在「十四五」期末、即是2025年，實現產銷量達到350萬輛，當中新能源汽車佔整體汽車產銷規模超過20%。

【汽車股】廣汽：目標2025年產銷達350萬輛　新能源車佔逾兩成

【09：59】小米 （01810） 升逾2%，高見25.8元。2020廣東省5G新消費促進活動近日在深圳啟動。深圳將圍繞5G消費主題，持續開展「家電、智能產品購置補貼」活動。目前包括華為、蘋果、小米、VIVO、OPPO最新5G手機在內的7.5萬種商品參與補貼活動。

【09：57】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌1%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升幅擴至3%；騰訊 （00700） 升1.7%；小米 （01810） 升1.6%。

【09：46】港股升幅擴大至100點，恒生指數升111點，報26468點。

【09：46】比亞迪 （01211） 升近3%，高見177.6元。比亞迪產品規劃及汽車新技術研究院院長楊冬生表示，比亞迪近期沒有做低端車型的規劃，將繼續聚焦中高端新能源汽車市場。他並預期比亞迪明年的銷量目標將會有較大幅度上調，公司內部判斷明年或將是新能源汽車真正的爆發期。

【比亞迪股價】比亞迪升近半成　楊冬生：明年銷量目標將較大幅度上調

【09：43】鳳凰衛視 （02008） 飈升兩成，高見0.42元。鳳凰衛視附屬鳳凰新媒體（美︰FENG）宣佈派每股普通股 0.1714美元特別現金股息，相等於每股美國存託股份1.3712 美元。

【09：42】港股回升，恒指升約35點，報26392點。

【09：42】錦欣生殖 （01951） 升逾8%，高見13.78元。

【09：40】光大銀行 （06818） 跌逾2%。中國交易商協會公告，對作為永煤控股債務融資工具相關中介機構啟動自律調查，包括光大銀行 、興業銀行、中原銀行等主承銷商。

【債務風暴】永煤債違約光大銀行涉嫌違規　股價曾挫3%

【09：38】先健科技 （01302） 升一成，高見2.67元，成交近11億元。

【09：36】iBond 2020 （04239） 今早高見103.4元再輕微破頂，最新報103.3元無升跌。

【09：35】維他奶 （00345） 反彈逾4%，高見31.8元。維他奶昨中午公布季績，半年純利按年升26%至6.72億元。

【零售業績】維他奶半年度多賺26%　對下半年本地業務有信心

【09：33】金融股向下，滙豐 （00005） 跌0.8%；內銀股建行 （00939） 跌1.3%；工行 （01398） 跌0.7%；中行 （03988） 跌1.1%。

【09：32】大市早段轉跌，恒指跌6點，報26350點。

【09：31】人行維持1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）分別在3.85%和4.65%不變。

【09：29】重磅藍籌股滙豐 （00005） 平開；騰訊 （00700） 升0.9%。中移動 （00941） 跌1.2%；港交所 （00388） 升0.3%；友邦 （01299） 升近1.3%。

【09：27】德琪醫藥 （06996） 首掛開報19.6元，較招股價18.08元高8.4%，每手帳面賺760元。

【新股IPO】德琪醫藥6996追揸沽攻略　券商：升幅約一成

【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）

【09：20】恒生指數開報26406點，升49點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%；網易 （09999） 績後升逾3%。

【網易業績】網易上季經調整利潤37億元勝預期 網易績後升逾3%（第三版）

【09：18】人民幣中間價報6.5786，下調302點子。

【09：13】即月期指開報26420點，升71點或近0.3%。

【09：02】人行將進行800億元人民幣7天期逆回購，淨回籠800億元人民幣。

【08：41】恒指黑期跌45點，報26344點；道指期貨跌42點，報29260點。

【08：00】冠軍科技集團  （00092）  及看通集團  （01059） 指，已獲商業罪案調查科正式告知拘捕事宜，所涉及的被拘捕人士並不包括兩間公司任何現任管理人員，辦公室並沒有被搜查，公司營運及財務狀況並無因拘捕事宜造成負面影響。

冠軍科技、看通集團︰拘捕事宜不涉現任管理層　未造成負面影響

警拘8人涉串謀偽造帳目　案件涉冠軍科技前主席簡文樂

【07：45】滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。

更多ADR收市

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【07：30】美股先跌後倒升，美國疫情惡化，惟民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指一度挫210點，其後倒升，道指收報29483點，升44點；標指收報3581點，升14點；納指收報11904點，升103點。

港股ADR收報26493點，升137點或0.5%。恒指夜期升58點，收報26407點，高水50點。

道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%

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責任編輯︰梁浩碩

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