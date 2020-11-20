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【港股市況】恒指黑期跌45點　道指期貨跌42點（不斷更新）

股市 09:03 2020/11/20

分享：

港股市況不斷更新

美股先跌後倒升，民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指倒升44點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開137點，恒指料開報26493點。滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：02】人行將進行800億元人民幣7天期逆回購，淨回籠800億元人民幣。

【08：41】恒指黑期跌45點，報26344點；道指期貨跌42點，報29260點。

【08：00】冠軍科技集團  （00092）  及看通集團  （01059） 指，已獲商業罪案調查科正式告知拘捕事宜，所涉及的被拘捕人士並不包括兩間公司任何現任管理人員，辦公室並沒有被搜查，公司營運及財務狀況並無因拘捕事宜造成負面影響。

冠軍科技、看通集團︰拘捕事宜不涉現任管理層　未造成負面影響

警拘8人涉串謀偽造帳目　案件涉冠軍科技前主席簡文樂

【07：45】滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。

更多ADR收市

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    +2

【07：30】美股先跌後倒升，美國疫情惡化，惟民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指一度挫210點，其後倒升，道指收報29483點，升44點；標指收報3581點，升14點；納指收報11904點，升103點。

港股ADR收報26493點，升137點或0.5%。恒指夜期升58點，收報26407點，高水50點。

道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 看通集團（01059） 冠軍科技集團（00092） 騰訊控股（00700） 恒指夜期 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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