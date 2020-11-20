【港股市況】恒指黑期跌45點　道指期貨跌42點（不斷更新）

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美國財政部與聯儲局爭鬧分歧 財長努欽拒絶延長緊急貸款計劃
美股先跌後倒升，民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指倒升44點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開137點，恒指料開報26493點。滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。
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即市走勢︰
【09：02】人行將進行800億元人民幣7天期逆回購，淨回籠800億元人民幣。
【08：41】恒指黑期跌45點，報26344點；道指期貨跌42點，報29260點。
【08：00】冠軍科技集團 （00092） 及看通集團 （01059） 指，已獲商業罪案調查科正式告知拘捕事宜，所涉及的被拘捕人士並不包括兩間公司任何現任管理人員，辦公室並沒有被搜查，公司營運及財務狀況並無因拘捕事宜造成負面影響。
【07：45】滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。
更多ADR收市
【07：30】美股先跌後倒升，美國疫情惡化，惟民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指一度挫210點，其後倒升，道指收報29483點，升44點；標指收報3581點，升14點；納指收報11904點，升103點。
港股ADR收報26493點，升137點或0.5%。恒指夜期升58點，收報26407點，高水50點。
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責任編輯︰梁浩碩