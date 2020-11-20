【疫情焦點】全球新增逾41萬宗確診　美國新增16萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月20日早上8時25分，全球累計57,295,972宗新冠肺炎確診病例，較上日增加418,780宗。累計1,365,403死亡個案，較上日增加6,121宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|160,302
|12,056,338
|258,228
|意大利
|36,176
|1,308,528
|47,870
|英國
|22,936
|1,456,940
|53,870
|西班牙
|31,596
|1,574,063
|42,291
|法國
|21,150
|2,136,867
|47,201
|德國
|10,485
|878,209
|13,788
|中國
|17
|86,398
|4,634
|香港
|0
|5,492
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩