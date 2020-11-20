▲ 【疫情焦點】全球新增逾41萬宗確診 美國新增16萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月20日早上8時25分，全球累計57,295,972宗新冠肺炎確診病例，較上日增加418,780宗。累計1,365,403死亡個案，較上日增加6,121宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 160,302 12,056,338 258,228 意大利 36,176 1,308,528 47,870 英國 22,936 1,456,940 53,870 西班牙 31,596 1,574,063 42,291 法國 21,150 2,136,867 47,201 德國 10,485 878,209 13,788 中國 17 86,398 4,634 香港 0 5,492 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩