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道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%

股市 07:40 2020/11/20

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道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%

道指升44點
美股先跌後倒升，美國疫情惡化，惟民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指一度挫210點，其後倒升，道指收報29483點，升44點；標指收報3581點，升14點；納指收報11904點，升103點。

港股ADR升137點
港股ADR收報26493點，升137點或0.5%。滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。恒指夜期升58點，收報26407點，高水50點。

油價微跌
新冠肺炎疫情惡化，市場憂慮影響原油需求，紐約期油收報41.74美元，跌8美仙或0.2%。布蘭特期油收報44.2美元，跌0.14美元或0.3%。

美滙指數下跌
美國民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，美滙指數曾跌0.2%，最新報92.34。歐元兌美元報1.1869；美元兌日圓報103.83。

美國10年期債息報0.83厘。

紐約期金跌0.7%
金價下跌，曾跌至近兩星期低，紐約期金收報1861.5美元，跌12.4美元或0.7%。現貨金於1862美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 ADR 騰訊控股（00700） 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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