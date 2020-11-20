道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%

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冠軍科技、看通集團︰拘捕事宜不涉現任管理層 未造成負面影響
道指升44點
美股先跌後倒升，美國疫情惡化，惟民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，道指一度挫210點，其後倒升，道指收報29483點，升44點；標指收報3581點，升14點；納指收報11904點，升103點。
港股ADR升137點
港股ADR收報26493點，升137點或0.5%。滙豐 （00005） ADR收報39.35元，升0.25元或近0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報582.86元，升9.86元或1.7%。恒指夜期升58點，收報26407點，高水50點。
油價微跌
新冠肺炎疫情惡化，市場憂慮影響原油需求，紐約期油收報41.74美元，跌8美仙或0.2%。布蘭特期油收報44.2美元，跌0.14美元或0.3%。
美滙指數下跌
美國民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，美滙指數曾跌0.2%，最新報92.34。歐元兌美元報1.1869；美元兌日圓報103.83。
美國10年期債息報0.83厘。
紐約期金跌0.7%
金價下跌，曾跌至近兩星期低，紐約期金收報1861.5美元，跌12.4美元或0.7%。現貨金於1862美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情