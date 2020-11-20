【美股收市】憧憬重啟新紓困談判  Tesla破頂 道指倒升44點

美國疫情惡化，多個州份加強限制措施，消息拖累道指一度挫210點 ； 其後民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判，大市逐步收復失地，Tesla破頂，道指倒升，納指漲0.9%。

道指收報29483點，升44點；標指收報3581點，升14點；納指收報11904點，升103點。

疫苗方面又有好消息，牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研究的新冠疫苗，預料會在聖誕前公布第3期臨床試驗數據。科技股表現較佳，Tesla一度突破500美元創新高，三日累漲2成 ； 亞馬遜和蘋果公司股價分別漲0.37%和0.52%；Netflix亦上揚0.6%。

美國上周首次申領失業救濟人數遜預期，多達74.2萬，屬於傳統經濟股的Macy's（美：M）上季收入按年跌約23%，而同店銷售亦按年大跌逾兩成，側面反映傳統經濟恢復之路仍漫長。美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，隨着新冠肺炎病例激增，更多州市實施封鎖，今年第四季全國經濟恐怕出現負增長，不排除重陷衰退可能 ； 儲局針對疫情推出的應急措施，具有至關重要的作用，這些政策應當延續至2021年。

另外，美國10月二手樓銷售上升4.3%，預期為減少1.2%；以年率計為685萬間，預期為645萬間。美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）認為，當前經濟最需要財政政策援助，才可望應對新冠疫情惡化，而不是貨幣政策方面的支持。

美滙轉強，金價連續第3天下滑。紐約期金收市跌12.4美元或0.7%，報1861.5美元。

油價周四微跌，紐約12月期油收報41.74美元，跌0.19%；布蘭特1月期油收報44.2美元，跌0.31%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏