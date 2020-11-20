【中概股】逸仙電商首掛高開68%　為內地知名彩妝品牌母企　公司名稱源於孫中山

▲ 逸仙電仙於紐交所正式掛牌。

內地彩妝品牌完美日記母公司逸仙電商（美︰YSG）於紐交所掛牌，其第一口價為17.61美元，較IPO發行價10.5美元高67.7%，惟其後升幅收窄至56.1%，現報16.39美元。未計超額配售權，逸仙電商IPO發行股數為5875萬單位ADS，涉近6.2億美元。

逸仙電商成立於2016年，根據招股書，2018年公司營業收入為6.35億元（人民幣，下同），淨虧損4012萬元。2019年該公司收入為30.3億元，實現淨利潤7536萬元。2020年前9個月（截止9月30日），該公司收入為32.7億元，淨虧損11.6億元。

在所有機構股東中，高瓴資本持股比例高達13.8%，位列第一。2018年5月，早在完美日記A+輪融資時，高瓴就已進入，並在此後的幾輪融資中連續加注。

逸仙電商中的三位創辦人黃錦峰、陳宇文及呂建華母校均為中山大學，公司名稱取自孫中山的字「逸仙」。

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