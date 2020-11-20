【新冠疫苗】Moderna總裁︰疫苗非萬能　民眾仍要配載口罩

▲ Moderna疫苗效用顯著，能預防94.5%感染個案。

美國藥廠Moderna（美︰MRNA）研發的新冠肺炎疫苗初步測試效果良好。Moderna行政總裁Stephane Bancel表示，疫苗有望在一周左右的時間內，從大型測試中得出最終結果。惟他強調，疫苗並非針對新冠病毒的「銀製子彈」（silver bullet，意即針對某樣事物的絕對剋星），人們仍然需要採取諸如戴口罩之類的公共衛生措施。

Stephane Bancel表示，在測試當中，有11名重症病人都來自安慰劑群組，這意味該疫苗不僅可以預防多數傳染，其餘少數感染者的病情亦會減輕。

據Moderna此前公布的最新測試數據，其研發的疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%。與輝瑞疫苗不同，Moderna早前曾稱其疫苗不須於超低溫儲存，只需正常的冷藏即可，且保存期可達30日，較此前預計的7日更長。而在低溫急凍情況下，其存放時間也將更長。

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編輯︰侯景成